رونالدو "يحرج" لاعب نادي الرجاء المغربي عقب مباراة فريقيهما في كأس العرب (فيديو)

رفض نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلبية طلب للاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، عقب نهاية مباراة فريقيهما أمس الأحد في كأس العرب للأندية.

وكان النصر قد تغلب على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف واحد، ليعبر للدور نصف النهائي.

وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في شباك الرجاء.

وعقب المباراة، حرص رونالدو على مصافحة لاعبي الرجاء في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين.

وفي الوقت الذي صافح فيه رونالدو أكثر من لاعب تقدم عبد الحي فورسي طالبا من البرتغالي قميصه، لكنه فوجئ بالرفض.

لقطه متطلعش من لاعب صغير يا رونالدو pic.twitter.com/b0JER5jvIt — ahmed shrief (@ahmedserief2) August 6, 2023

وتبين في وقت لاحق، أن رونالدو منح قميصه للاعب آخر في نادي الرجاء، وهو محمد مكعازي الذي غادر الملعب مرتديا قميص النجم البرتغالي.

المصدر: وكالات