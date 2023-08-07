بالفيديو.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة وهذا ما قاله بالعربية

شارك الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي متابعيه فيديو أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

ونشر المهاجم البالغ 35 عاما متابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو، أثناء وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وعلق قائلا: "ماشاء الله..الحمد الله".

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وانضم بنزيما لصفوف فريق "النمور" حديثا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادما من نادي ريال مدريد الإسباني.

وشارك كريم بنزيما بقميص اتحاد جدة في 4 مباريات إلى الآن، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: twitter/Benzema