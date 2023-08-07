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شاهد.. هدفا ميسي قاد بهما إنتر ميامي لدور الثمانية في كأس الدوريات

الرياضة

شاهد.. هدفا ميسي قاد بهما إنتر ميامي لدور الثمانية في كأس الدوريات
AFP
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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل 4-4 صباح الاثنين، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وجاء الهدف الأول للنجم الأرجنتيني في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية رائعة بعد تمريرة من جوردي ألبا.

فيما كان الهدف الثاني الذي سجله ميسي في الدقيقة 85 أكثر روعة بتسديدة من ركلة ثابتة.

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وارتفع رصيد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما من الأهداف مع فريق إنتر ميامي إلى 7 أهداف في 4 مباريات حتى الآن منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني في الدوري الأميركي للمحترفين في 21 أغسطس الحالي.

المصدر: RT

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