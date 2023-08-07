شاهد.. هدفا ميسي قاد بهما إنتر ميامي لدور الثمانية في كأس الدوريات

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل 4-4 صباح الاثنين، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وجاء الهدف الأول للنجم الأرجنتيني في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية رائعة بعد تمريرة من جوردي ألبا.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTVpic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

فيما كان الهدف الثاني الذي سجله ميسي في الدقيقة 85 أكثر روعة بتسديدة من ركلة ثابتة.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

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وارتفع رصيد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما من الأهداف مع فريق إنتر ميامي إلى 7 أهداف في 4 مباريات حتى الآن منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني في الدوري الأميركي للمحترفين في 21 أغسطس الحالي.

المصدر: RT