أرسنال يقضي على أحلام غوارديولا ومانشستر سيتي في تحقيق "السداسية" (فيديو)

أحرز نادي أرسنال لقب بطل درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1)، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

وسجل المهاجم، كول بالمير، هدف التقدم للسيتي بحلول الدقيقة 77 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة.

UNSTOPPABLE 🤩



Cole Palmer finds the top bins for @ManCity 🗑#CommunityShieldpic.twitter.com/YkLIgBkWcF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

ورد المهاجم البلجيكي، لياندرو تروسارد، بهدف التعادل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

In the dying seconds 🤯



It deflects in for @Arsenal!#CommunityShieldpic.twitter.com/Q1YFIImYgv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

وابتسم الحظ لفريق أرسنال في سلسلة ركلات الترجيح التي حسمها لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل لكتيبة "المدفعية" كل من النرويجي، مارتن أوديغارد، والبلجيكي، لياندرو تروسارد، والإنجليزي، بوكايو ساكا، والبرتغالي، فابيو فييرا.

WHAT A TURNAROUND 🤯@Arsenal are your #CommunityShield champions after a penalty-shootout 🏆 pic.twitter.com/bFhx6ECN9S — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

في المقابل، أهدر النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، الركلة الأولى لمانشستر سيتي، حيث اصطدمت كرته بالعارضة، وسجل البرتغالي، برناردو سيلفا، هدف الفريق الإنجليزي الوحيد قبل أن يتصدى رامسديل، حارس مرمى أرسنال، لكرة اللاعب الإسباني رودري.

ورفع فريق أرسنال كأس المسابقة للمرة الـ17 في تاريخه.

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وتبددت أحلام "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق السداسية مع مانشستر سيتي، بعد خسارة لقب كأس درع اتحاد إنجلترا (السوبر الإنجليزي) أمام أرسنال بقيادة الإسباني ألاخر ميكايل أرتيتا.

وقاد بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي في الموسم الماضي، للفوز بالثلاثية التاريخية، بتحقيق لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه.

المصدر: RT