بعد ساديو ماني.. خاليدو كوليبالي يؤدي مناسك العمرة برفقة زملائه في الهلال السعودي

شارك المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي متابعيه عبر حسابه على منصة "إنستغرام" اليوم الأحد، صورة من أدائه مناسك العمرة في مكة برفقة زملائه في نادي الهلال السعودي لكرة القدم.

ونشر كوليبالي صورة له عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" وهو في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، بجانب رفاقه في نادي الهلالي.

instagram/kkoulibaly26

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وشارك خاليدو كوليبالي مع نادي الهلال في "الكلاسيكو السعودي" أمام اتحاد جدة، الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، بمدينة أبها السعودية، وانتهى بفوز "الزعيم" وتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.

وانضّم خاليدو كوليبالي (32 عاما) إلى صفوف نادي الهلالي هذا الصيف، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

المصدر: RT