إسبانيا تحقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم للسيدات 2023

صعد منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، على حساب نظيره السويسري، إثر فوزه عليه بنتيجة (5-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرزت النجمة الإسبانية، أيتانا بونماتي، هدفين لبلادها في الدقيقتين (5 و36)، في حين تكفلت بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زميلاتها، آلبا ريدوندو ولايا كودينا وجينيفر هيرموسو في الدقائق (17 و45 و70) على الترتيب.

في المقابل، جاء هدف سويسرا الوحيد بـ"نيران صديقة"، حيث سجلته اللاعبة الإسبانية، لايا كودينا، خطأ في مرماها عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "إيدن بارك" "Eden Park" بمدينة كينغسلاند النيوزيلندية.

وسيكون منتخب إسبانيا، الذي بلغ لأول مرة في تاريخه الدور ربع النهائي لمونديال السيدات، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا وجنوب إفريقيا غدا الأحد، في مدينة سيدني الأسترالية.

المصدر: RT