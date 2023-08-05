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اليابان تواصل مشوارها في كأس العالم للسيدات 2023

الرياضة

اليابان تواصل مشوارها في كأس العالم للسيدات 2023
AP /Alessandra Tarantino
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تأهل منتخب اليابان إلى الدور ربع النهائي للنسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، على حساب نظيره النرويجي بفوزه عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وتقدمت اليابان بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجلته اللاعبة النرويجية إنجريد إنجين عند الدقيقة 15 خطا في مرماها. وردت مواطنتها غورو ريتين بهدف التعادل بعد خمس دقائق.

ولكن اليابان أضافت هدفين آخرين عبر كل من اللاعبتين، ريسا شيميزو، وهيناتا ميازاوا في الدقيقتين (50، و81) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "ويستباك - Westpac Stadium" بمدينة ويلنغتون النيو زيلندية.

وسيكون منتخب اليابان في الدور ربع النهائي لمونديال السيدات 2023، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي السويد والولايات المتحد الأمريكية غد الأحد.

المصدر: RT 

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