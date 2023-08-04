روسية وألمانية تطيحان بشقيقتين أوكرانيتين في واشنطن (فيديو)

تأهل الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية، فيرا زفوناريوفا، والألمانية، لورا سيغموند، إلى نهائي بطولة واشنطن للتنس لفئة زوجي السيدات، البالغ مجموع جوائزها نحو مليوني دولار.

وجاء تأهل زفوناريوفا وسيغموند على حساب الشقيقتين الأوكرانيتين، ليودميلا وناديجدا كيتشينوك، بفوزهما عليهما بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة واستغرقت ساعة و5 دقائق فقط.

INTO THE FINAL!



Vera Zvonareva and Laura Siegemund put up a wonderful performance today, beating Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok 6-1, 6-3 to reach the final of the Mubadala Citi DC Open.



Very impressive stuff, not dropping a single service point in the first set! pic.twitter.com/0Eqto5FVGM — WTARussians (@WTArussians) August 4, 2023

وسيواجه الثنائي زفوناريوفا وسيغموند في نهائي بطولة واشنطن، الثنائي المؤلف من اللاعبتين، التشيلية أليكسا غواراتشي، والرومانية مونيكا نيكوليسكو، اللتين تغلبتا بدورهما على الثنائي المكون من اليابانية سيوكو آوياما، والكندية غابرييلا دابروفسكي، بمجموعتين متتاليتين، وبالنتيجة ذاتها، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت لاحق من يوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT