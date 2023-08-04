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روسية وألمانية تطيحان بشقيقتين أوكرانيتين في واشنطن (فيديو)

الرياضة

روسية وألمانية تطيحان بشقيقتين أوكرانيتين في واشنطن (فيديو)
AFP /MARTIN BUREAU
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تأهل الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية، فيرا زفوناريوفا، والألمانية، لورا سيغموند، إلى نهائي بطولة واشنطن للتنس لفئة زوجي السيدات، البالغ مجموع جوائزها نحو مليوني دولار.

وجاء تأهل زفوناريوفا وسيغموند على حساب الشقيقتين الأوكرانيتين، ليودميلا وناديجدا كيتشينوك، بفوزهما عليهما بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة واستغرقت ساعة و5 دقائق فقط. 

وسيواجه الثنائي زفوناريوفا وسيغموند في نهائي بطولة واشنطن، الثنائي المؤلف من اللاعبتين، التشيلية أليكسا غواراتشي، والرومانية مونيكا نيكوليسكو، اللتين تغلبتا بدورهما على الثنائي المكون من اليابانية سيوكو آوياما، والكندية غابرييلا دابروفسكي، بمجموعتين متتاليتين، وبالنتيجة ذاتها، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت لاحق من يوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT 

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