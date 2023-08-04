ركلة جزاء "مشكوك" في صحتها.. المصري يقدم شكوى بسب الأخطاء التحكيمية الفادحة في مباراة الأهلي (فيديو)

أعلن نادي المصري البورسعيدي تقدمه بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام نادي الأهلي، التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم (2022-2023).

وتقدم نادي المصري بهدف متأخر سجله مهاجمه، مروان حمدي، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورد المدافع التونسي، علي معلول، بهدف التعادل للأهلي بحلول الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا من الضائع، من ركلة جزاء "مشكوك في صحتها"، لينقذ فريقه من الخروج والذهاب إلى شوطين إضافيين.

ركلة جزاء لحسين الشحات والـ "VAR" يؤكد القرار 🖥️ pic.twitter.com/4q0U3kAH28 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 3, 2023

ونجح الجزائري، أحمد القندوسي، في اقتناص هدف الفوز "للمارد الأحمر" عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وأثارت ركلة الجزاء التي تسبب فيها حسين الشحات جدلا واسعا حول مدى صحتها، حيث أكد مسؤولو المصري أنها غير صحيحة.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي المصري تقدم مجلس إدارته بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي وصفها بـ"الفادحة"، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي.

وجاء في بيان المصري: "تقدمت إدارة النادي بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة، أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي".

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وطالبت إدارة نادي المصري مسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم، بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم، على أن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري بشأن كافة القرارات التي شهدتها المباراة.

كما طالبت الإدارة بتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو "فار - VAR"، مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وأشار نادي المصري البورسعيدي في ختام البيان إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

المصدر: وسائل إعلام