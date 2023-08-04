الأهلي المصري يتفوق على برشلونة وريال مدريد

تفوق نادي الأهلي المصري،على أكبر الأندية العالمية، بفضل شعبيته الجارفة في مصر والوطن العربي.

واحتل الأهلي صدارة قائمة الأندية الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر يوليو 2023، وفقا للإحصائية التى أعدها موقع deportesyfinanzas المتخصص فى هذا الشأن.

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وتفوقت حسابات النادي الأهلي على حسابات أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وأرسنال الإنجليزي.

وحقق "المارد الأحمر" 20.4 مليون تفاعل عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم، في شهر يوليو.

وجاء في المركز الثاني ريال مدريد بـ(19.3 مليون)، فيما تراجع حساب برشلونة إلى المركز الثالث (18.4 مليون).

وظهر إنتر ميامي الأمريكي في المركز الرابع (15.7 مليون)، وجاء أرسنال خامسا بـ11 مليون تفاعل.

وشهدت الفترة الأخيرة انتعاشة كبيرة لحسابات الأهلي، خصوصا مع تقديم لاعبيه الجديدين إمام عاشور ورضا سليم.

المصدر: "وسائل إعلام"