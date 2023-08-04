بطريقة كوميدية.. زينيت الروسي يعلن نهاية أزمته مع الهلال السعودي

انتهت أزمة الجناح البرازيلي مالكوم حول انتقاله من زينيت سان بطرسبرغ الروسي إلى الهلال السعودي بشكل رسمي، بعد أن أعلن الأخير الخبر لجماهير الزعيم قبل أيام.

وضم النادي السعودي، اللاعب البرازيلي بعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027، وبقيمة 60 مليون يورو، إلا أن الصفقة كانت مهددة بالإلغاء في ظل اقتراب نهاية المهلة المحددة لتسديد الجزء الأول من قيمة الانتقال للنادي الروسي.

وعبر فيديو كوميدي ساخر، أعلن زينيت تسديد الهلال للمبلغ المتفق عليه، إذ نشر مقطع لاثنين يمثلان الناديان، ويضحكان سويا خلال مكالمة هاتفية، في إشارة للسخرية من التقارير التي تؤكد عدم إتمام الصفقة.

🎥|| نادي "زينيت" عبر تيك توك 🤣 pic.twitter.com/asYSbjlryU — مدرج الهلال (@modarajalhilal) August 3, 2023

إقرأ المزيد

ومن المنتظر أن يظهر مالكوم لأول مرة بقميص الزعيم، غدا السبت، أمام الاتحاد السعودي، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتعتبر صفقة انتقال مالكوم إلى نادي الهلال، الأكبر في تاريخ الدوري الروسي الممتاز، حيث حطمت الرقم القياسي لصفقة انتقال البرازيلي الآخر هالك، من زينيت بطرسبورغ إلى صفوف نادي شنغهاي الصيني عام 2016، مقابل 56 مليون يورو.

يذكر أن مالكوم، انضم إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ خلال فترة الانتقالات الصيفة لعام 2019، قادما من برشلونة، حيث شارك منذ ذلك الوقت في 109 مباريات، وسجل خلاها 42 هدفا وصنع 24 هدفا، كما حصل على لقب هداف الدوري الروسي الممتاز للموسم المنصرم 2022-2023 برصيد 23 هدفا.

وبدأ مالكوم البالغ 26 عاما، مسيرته الكروية مع فريق كورينثيانز البرازيلي، ومثل فريق بوردو الفرنسي، إضافة إلى برشلونة الإسباني قبل الانتقال إلى زينيت الروسي.

ويملك مالكوم في رصيده مباراتين مع منتخب بلاده في يونيو الماضي أمام غينيا والسنغال.

المصدر: "وسائل إعلام"