علق قفازه الذهبي رسميا.. عالم كرة القدم يودع الأسطورة بوفون (فيديو)

تلقى الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، العديد من رسائل الوداع بعد أن قرر تعليق قفازه واعتزال كرة القدم نهائيا، عقب مسيرة طويلة امتدت لحوالي 29 سنة وحفلت بالانتصارات.

وقرر جانلويجي بوفون (45 عاما) فسخ عقده مع نادي بارما، الذي يمتد حتى صيف 2024، واعتزال كرة القدم رغم تلقيه عدة عروض مغرية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين عند فتح باب الانتقالات الصيفية.

وذكر المنتخب الإيطالي أن جانلويجي بوفون عانق المجد في كرة القدم، حيث يعتبر "اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الآتزوري"، كما لخص الأمر في كلمتين "قائد وأسطورة".

ويعد الإنجاز الأكبر في مسيرة بوفون، هو التتويج بكأس العالم 2006 رفقة منتخب إيطاليا، على حساب فرنسا بفوزه عليها بركلات الترجيح.

ولعب بوفون خلال مسيرته الدولية 176 مباراة مع منتخب إيطاليا الأول في الفترة من 1997 إلى 2018، كما خاض 11 مباراة مع منتخب تحت 21 عاما.

وقال كايل كراوس، رئيس نادي بارما الإيطالي الذي يعد الفريق الأم لبوفون: "على مدار مسيرته الذهبية، التي لا مثيل لها، أظهر جيجي قدرات استثنائية وعزيمة كبيرة".

وأضاف أن "بوفون أظهر أيضا شغفا لا يتزعزع داخل وخارج الملعب، وبالنيابة عن الجميع أرسل له تهانينا". وأضاف: "سنظل ممتنين للأبد لمساهمته الرائعة في التاريخ الكبير لهذا النادي، ولمجتمعنا. سيظل بارما بيتك للأبد".

وبدوره، وجه نادي يوفنتوس، الذي دافع عن ألوانه في أكثر من 660 مباراة، رسالة جاء فيها: "أكثر اللاعبين الذين ارتدوا قميصنا.. من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة اليوم.. نعلم هذه المرة أنك قررت كتابة الكلمة الأخيرة، ونزع هذه القفازات التي حققت بها مسيرة استثنائية للمرة الأخيرة".

وأكمل: "لقد كنت أكثر اللاعبين الذي ارتدوا هذا القميص، والأكثر حصدا للألقاب، لقد كنت قائدنا وحصننا، ببساطة كنت جيجي".

وكسر جانلويجي بوفون حاجز الـ600 مباراة مع فريق يوفنتوس في جميع المسابقات خلال الفترة من 2001 إلى 2021، وحصد معه العديد من الألقاب الفردية والجماعية، لكن اللقب الوحيد الذي استعصى عليه مع "البيانكونيري" كان دوري أبطال أوروبا، الذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.

كما دافع جانلويجي بوفون في 17 مباراة عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، خلال تجربة قصيرة بالدوري الفرنسي. ورغم أنه لم يلعب مع الفريق الباريسي سوى موسم واحد، فإن بطل فرنسا قرر توديع الحارس الأسطوري بقوله إنه "أسطورة لا تنسى".

رسميا - الأسطورة جينالويجي بوفون يُعلن اعتزاله كرة القدم ، وداعًا ياعملاق 🇮🇹🤍

pic.twitter.com/lrsOSCKwEp — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 2, 2023

كيليان مبابي مودعًا بوفون عبر IG : شرف عظيم لي ان اتيحت لي فرصة مجاورتك وعبور طريق حياتك المهنية الأسطورية ، رجل ذهبي لديه نصائح ثمينة سأحتفظ بها معي طوال حياتي .



أتمنى لك حظ سعيد وخصوصا شكرا لك 🇮🇹👑 pic.twitter.com/ANDIme4TAF — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 2, 2023

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، صورة لبوفون مع أندريس إنييستا، أسطورة الفريق الكتالوني السابق، وأرفقها بتعليق باللغة الإيطالية: "شكرا لك جيجي".

ونشر البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، صورة لبوفون على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "لقد كنت مصدر إلهام للجميع، ومرجعا لنا كحراس مرمى، شكرا لك بوفون وأوجه لك تهنئة على مسيرتك".

Has sido inspirador para todos y un referente para aquellos que somos porteros. Gracias Buffon y enhorabuena por tu carrera. 🤍 @gianluigibuffonpic.twitter.com/EHsSnWCWXp — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 2, 2023

وأعاد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نشر فيديو خاص بتصديات بوفون، وكتب عليه: "استثنائي وعظيم".

وقال مهاجم المنتخب الإيطالي السابق، فيليبو إنزاغي، في رسالة نشرتها شبكة توتو ميركاتو، إن "بوفون كان أعظم حارس على مر التاريخ، لكن تسجيل الأهداف وأنت في المرمى كان أمرا جميلا لأنك كنت الأقوى. ستبقى رجلا استثنائيا".

وحرص أسطورة نادي روما الإيطالي، ​فرانشيسكو توتي​، على توجيه رسالة وداع لزميله السابق في منتخب إيطاليا، الأسطورة، ​جيانلويجي بوفون​، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال فيها: "جيجي، يبدو لي كأنه بالأمس التقيت بك لأول مرة. سيكون لدي ألف شيء أتحدث عنه أو أتذكره. في الوقت الحالي، أريد أخبرك أنه كان شرفا لي أن نلعب ونفوز معا".

المصدر: وكالات