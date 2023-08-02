السويد تطيح بالأرجنتين بهدفين وتتأهل للصدارة في كأس العالم للسيدات

ودع منتخب الأرجنتين لسيدات كرة القدم بطولة كأس العالم، بعد الهزيمة على يد منتخب السويد 0-2 لتتأكد مغادرته للمونديال الذي يقام حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وانتصرت السويد على الأرجنتين بثنائية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف قبل أن تفتتح بلومكفيست التسجيل (66) ومن ثم أضافت روبنسون الهدف الثاني من ركلة جزاء (90).

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وتصدرت السويد المجموعة بتسع نقاط أمام جنوب إفريقيا الوصيفة بأربع نقاط بعد فوزها على إيطاليا الثالثة بثلاث نقاط، فيما تذيلت الأرجنتين الترتيب بنقطة وحيدة.

كما أصبحت السويدية كارولين سيجر أول لاعبة تشارك في خمس نسخ من كأس العالم للسيدات مع منتخب السويد.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا مسابقة كأس العالم للسيدات، في نسختها التاسعة، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي بدأت في التسعينيات، بـ 12 منتخب فقط ثم توسيعها إلى 16 عام 1999.

المصدر: RT