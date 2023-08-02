"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، مقطع فيديو استعرض من خلاله أصداء ظهور المدافعة المغربية نهيلة بنزينة بالحجاب في كأس العالم للسيدات.

وباتت نهيلة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم على مستوى المنتخبات الأولى منذ أن سمح "فيفا" بارتدائه في 2014، في الفوز التاريخي للمغرب 1-0 على كوريا الجنوبية، يوم الأحد.

وقالت اللاعبة في المقطع: "الحمد لله أول لاعبة مغربية عربية ترتدي الحجاب وتمثل البلدان العربية فأنا سعيدة جدا".

وضمن المنتخب المغربي مكانه في البطولة بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022، ليصبح أول فريق عربي يشارك في نهائيات كأس العالم التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.

A global inspiration. 💫



Morocco star Nouhaila Benzina full of pride after becoming first #FIFAWWC player to wear a hijab. 🇲🇦@EnMaroc | #BeyondGreatness — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 1, 2023

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وتضمن الفيديو تعليقات من مشجعات محجبات من مختلف الأعمار على الإنجاز الذي حققته نهيلة.

وقالت إحدى المشجعات: "هذا مصدر إلهام بحق لأنني ألعب كرة القدم وأنا كذلك أول محجبة في فريقي. لذا فإن مشاهدة لاعبة محجبة في محفل دولي تمثل الإسلام أمر رائع حقا لأنني أريد أن أفعل ذلك يوما ما".

وأضافت أخرى: "أعتقد أن من الرائع تقدير المرأة المغربية في العالم بأسره وهنا على المستوى الرياضي نظهر قيمنا ومعتقداتنا".

وقالت مشجعة ثالثة: "سيكون مصدر إلهام للجميع أن يصبح بوسع أي إنسان بغض النظر عن النوع أو الدين ممارسة كرة القدم أو أي رياضة".

وفي ختام مقطع الفيديو، نصحت نهيلة المحجبات بأن يتمسكن بما اعتبرته اختيارا "فرديا" لا علاقة له بالرياضة.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مصيري أمام نظيره الكولومبي متصدر المجموعة الثامنة في ختام دور المجموعات، غدا الخميس، على أمل حسم مقعد في أدوار خروج المغلوب.

ويحتل المغرب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متساويا مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

المصدر: "وكالات"