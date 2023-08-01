الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلق على إنجاز الفلسطينية هبة سعدية "المحجبة"

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إنجاز الفلسطينية هبة سعدية، التي شاركت في تحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

وتم تعيين هبة سعدية حكمة للراية في المباراة التي جمعت المنتخبين الصيني والإنجليزي (1-6) اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال السيدات 2023.

وقال الحساب الرسمي لـ"كأس العالم FIFA" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": "الحكمة الدولية "هبه سعدية" دخلت التاريخ اليوم. تواجدت في مباراة الصين وإنجلترا وأصبحت أول حكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات FIFA".

الحكمة الدولية "هبه سعدية" دخلت التاريخ اليوم 🔖



تواجدت في مباراة الصين وإنجلترا وأصبحت أول حكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات FIFA 🏆#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 1, 2023

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وأصبحت هبة سعدية أول فلسطينية وعربية وآسيوية تشارك في تحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وسبق لهبة سعدية إدارة مباريات في كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، وفي بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، والتي استضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو إلى 13 يونيو من العام الجاري.

المصدر: وكالات