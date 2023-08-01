لاعب برازيلي يشكو مدربه للشرطة

ذكرت وسائل إعلام أن شجارا نشب بين مساعد مدرب فلامنغو، بابلو فرنانديز، ومهاجم الفريق بيدرو عقب الفوز 2-1 على أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وعاتب فرنانديز مدرب اللياقة البدنية بيدرو في غرفة تبديل الملابس في استاد "رايموندو سامبايو" لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضبا على مقاعد البدلاء، لعدم مشاركته بديلا في مباراة بالدوري.

وزعم بيدرو أن فرنانديز لكمه في وجهه، وانتقل الاثنان لاحقا إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي، وقالت تقارير محلية إن بيدرو حرر محضرا رسميا ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.

🚨VEJA: Esporte Espetacular divulga imagens que mostram o início da confusão entre Pedro e o preparador físico Pablo Fernández.



pic.twitter.com/meyVrXEJ7a — CHOQUEI (@choquei) July 30, 2023

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وذكر بيدرو البالغ 26 عاما، عبر إنستغرام: "كان يمكنني اليوم الحديث عن الوقت المحدد لي للعب في المباريات الأخيرة، لكن ما حدث اليوم أكثر أهمية مما حدث داخل الملعب".

وأضاف: "بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي".

واعتذر المدرب البدني على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، وقال إنه تصرف على هذا النحو في "موقف محموم للغاية".

وتابع: "كان يمكنني بدء الحديث بآلاف الطرق، لكنني وجدت أن الطريقة المنطقية الوحيدة هي الاعتذار لبيدرو ولزملائه والعاملين في فلامنغو وللنادي.. اتجهت إلى غرفة الملابس غاضبا جدا، وأردت إصلاح الموقف لكنني ارتكبت خطأ، التنافس القوي غالبا يدفعك إلى المرض ومواقف شديدة التوتر وتفكير خاطئ، هذا ليس عذرا وإنما أشرح ما حدث".

وذكرت شبكة GloboEsporte في وقت لاحق، أن نادي فلامنغو أقال بابلو فرنانديز بسبب تصرفه مع اللاعب.

ويعد بيدرو نجما في فلامنغو بتسجيل 93 هدفا في 192 مباراة منذ انضمامه من فيورنتينا الإيطالي في 2020، وساعد الفريق المنتمي إلى ريو دي جانيرو في الفوز بكأس ليبرتادوريس العام الماضي وكان هداف البطولة.

وسجل المهاجم أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويحتل فلامنغو المركز الثاني بالدوري البرازيلي بفارق 12 نقطة خلف المتصدر بوتافوغو.

المصدر: "وسائل إعلام"