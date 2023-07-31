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شاهد.. محمد صلاح يحتفل بفوز "الريدز" مع الجماهير في سنغافورة

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بفوز
Globallookpress /Then Chih Wey
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التقط النجم المصري محمد صلاح صورا تذكارية مع الجماهير في مدرجات الملعب الوطني بسنغافورة، احتفالا بفوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي برباعية نظيفة، يوم أمس الأحد.

واحتفل محمد صلاح بفوز "الريدز" مع المشجعين، بالتقاط بعض الصور معهم، وأهدى القميص الخاص به.

وشارك محمد صلاح (31 عاما) في الشوط الأول للمباراة، وصنع هدفين، بتمريرة حاسمة لزميله بوبي كلارك، الذي سجل الهدف الثاني، وأخرى لزميله البرتغالي ديوغو جوتا، صاحب الهدف الثالث.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

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