لحظات صادمة.. إصابة طارق حامد بعد تدخل عنيف من لاعب الصفاقسي (فيديو وصور)

تعرض المصري طارق حامد لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الصفاقسي التونسي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وشهدت المباراة لحظات مرعبة بإصابة حامد في أرض الملعب بعد تدخل عنيف من جانب حسين علي نحو طارق حامد في إحدى الكرات المشتركة بينهما.

حيث أن طارق حامد وقع على أرض الملعب بعدما استخلص الكورة من لاعب الصفقاسي، إلا أن حسين علي أثناء محاولته الوصول للكرة اصطدمت قدمه بوجه المصري بقوة.

وهو الأمر الذي جعل المصري ينزف دما من وجهه بمنطقة تحت العين، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يتدخل سريعا ليسعف اللاعب قبل تفاقم الأمر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي نفس الوقت، قرر حكم المباراة طرد اللاعب حسين علي بالبطاقة الحمراء على إثر التدخل العنيف ضد النجم المصري.

بطاقة حمراء مباشرة 🟥



تدخل عنيف من حسين علي لاعب الصفاقسي على طارق حامد 😳



الفريق التونسي سيكمل المباراة منقوصًا ❌pic.twitter.com/ouso0aB06F — GOAL Arabia (@GoalAR) July 30, 2023

لكن اللحظات المرعبة لم تنته عند هذا الحد، وعلى الرغم من اتخاذ الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي، إلا أن سيارة الإسعاف تدخلت سريعا لنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم بعدما قرر مدربه نونو سانتو إخراجه من المباراة بديلا لزميله سلطان الفرحان.

وقال عبد الله الحارثي طبيب اتحاد جدة في تصريحات تليفزيونية بين شوطي لقاء اتحاد جدة والصفاقسي: "إصابة طارق حامد ليست خطيرة، تعرض اللاعب لجرح على مستوى الجانب الأيمن من الوجه، لكن الإصابة ليست خطيرة".

📝| طارق حامد يجري جراحية ناجحة #النمور_في_الطائفpic.twitter.com/eb3wq8zYnD — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

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وختم: "نقل طارق حامد للمستشفى إجراء احترازي من أجل التأكد من سلامته بشكل نهائي، وأن الأمر مجرد جرح وليس كسر في الفك"

يذكر أن اتحاد جدة فاز في المباراة الأولى على نظيره الترجي التونسي بهدفين لهدف، قبل أن يتفوق على الصفاقسي في المباراة الثانية بهدف دون رد.

المصدر: RT