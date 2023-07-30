كأس العرب للأندية البطلة.. الوداد المغربي يتعادل مع أهلي طرابلس الليبي

تعادل الوداد المغربي مع أهلي طرابلس الليبي بهدف لمثله في مباراة جمعتهما يوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للأندية البطلة "كأس الملك سلمان للأندية".

وتقدم الظهير الأيمن أيوب العملود للفريق المغربي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأحرز أحمد رجب هدف التعادل بضربة رأس بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وعلى غرار مباراته في الجولة الأولى ضد السد القطري حيث طرد لاعبه يحيى جبران بالبطاقة الحمراء، أكمل الوداد مباراته ضد الأهلي الليبي بعشرة لاعبين أيضا بعد حصول لاعبه هشام بوسفيان على بطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل عنيف في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي الليبي صدارة المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ويأتي الوداد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط وذلك في انتظار ما ستسقر عنه مواجهة الهلال السعودي والسد القطري التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT