مدرب المغرب يعلق على فوز منتخبه التاريخي على كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

أعرب مدرب سيدات منتخب المغرب، الفرنسي رينالد بيدروس، عن سعادته بالفوز التاريخي لـ"لبؤات الأطلس" على كوريا الجنوبية 1-0، يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال بيدروس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أريد أولا أن أهدي هذا الفوز للملك محمد السادس، لأنه يصادف اليوم ذكرى الاحتفال بعيد العرش".

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وأضاف: "المباراة كانت صعبة، وقلت للاعبات بعد الخسارة أمام ألمانيا إنه لا ينبغي الاستسلام، نحن نعمل منذ عامين ونصف العام على هذا المشروع، وكان يجب الوقوف على ما لم يكن جيدا في المباراة الأولى".

وزاد: "لعبنا بنفس الأسلوب لكن مع تغييرات في التشكيلة، كنا بحاجة لدماء جديدة، لدينا 23 لاعبة يجب أن يكن في الموعد جميعا، لأن لدينا مجموعة متلاحمة ومنسجمة".

وواصل: "كان هناك شعور بالخيبة بعد سداسية ألمانيا، لذلك وجب علينا كجهاز فني أن نوضح أن المشوار لم ينته بعد، وهناك أشياء إيجابية يمكن استغلالها، وعدم الالتفات للوراء، وبعد يومين عادت الابتسامة، وبدأنا الاستعداد للمباراة، من أجل هدف واحد وهو الفوز".

وختم: "خسرنا المباراة الأولى بسداسية واليوم لم نستقبل أي هدف، وهناك بعض الأمور يجب تصحيحها أمام كولومبيا (في الجولة الثالثة الأخيرة)، لكنني راض عما حققناه أمام كوريا".

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ بطولات كأس العالم النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

المصدر: وكالات