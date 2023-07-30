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التونسي الحفناوي يظفر بذهبية سباق 1500 متر حرة في مونديال السباحة

الرياضة

التونسي الحفناوي يظفر بذهبية سباق 1500 متر حرة في مونديال السباحة
AP
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توج السباح التونسي أحمد الحفناوي، بذهبية 1500 متر حرة للرجال الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان.

وحقق الحفناوي زمنا قدره 14:31:54 دقيقة، متقدما على الأمريكي بوبي فينكي 14:31:59، والأسترالي سام شورت 14:37:28.

وكان الوقت الذي سجله الحفناوي أقل من ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 14:31:02 دقيقة المسجل باسم الصيني سون يانغ في العام 2012.

وقال الحفناوي بعد فوزه "بوبي سريع جدا في نهاية السباق، لقد دفعنا إلى التقدم. كنت قريبا جدا من الرقم القياسي العالمي. لقد استمتعت بالسباق وأشكر بوبي على دفعه لي".

وهذه هي الذهبية الثانية للحفناوي في مونديال السباحة الحالي، بعد فوزه الأربعاء الماضي بالمرتبة الأولى في سباق 800 متر سباحة حرة.

المصدر: وكالات

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