الاتحاد المصري للإسكواش يعلق على قرار لاعبه مروان الشوربجي تمثيل إنجلترا

قال رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عاصم خليفة، إنه فوجئ بقرار النجم مروان الشوربجي، اللعب باسم منتخب إنجلترا بدلا من مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خليفة في تصريح لموقع "kooora": "فوجئت بقرار الشوربجي ولا أعلم دوافعه، لاسيما أنه شارك مع الفراعنة في العديد من البطولات الدولية، وكان آخرها بطولة العالم للكبار والتي حصدها أبناء النيل عام 2017 بفرنسا".

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وأضاف: "اللاعب لم يبد أي ملاحظات سلبية لمسؤولي الاتحاد، وقرار شقيقه الأكبر (محمد) ربما يكون قد دفعه للسير على خطاه، واللعب باسم إنجلترا".

وأوضح أن الاتحاد يدرس حاليا ظاهرة التجنيس وأسباب رحيل اللاعبين خاصة أن مصر من القوى العظمى في لعبة الإسكواش، وأن أبناء النيل يسيطرون على منصات التتويج والمراكز الأولى في التصنيف العالمي.

وأتم: "الاتحاد سيعمل على دراسة الأمر بعناية خوفا من تكرار هذه الظاهرة، وإلا سيصبح الأمر ممنهجا بعد ذلك".

وكان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، أعلن في وقت سابق يوم الأحد، تجنيس مروان الشوربجي المصنف سادسا عالميا، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

ومروان هو الشقيق الأصغر للاعب الإسكواتش المصري محمد الشوربجي، والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ يونيو 2022

المصدر: "kooora"