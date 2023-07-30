أول تعليق للنجم مروان الشوربجي بعد قراره بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر

عبر لاعب الإسكواش مروان الشوربجي عن سعادته باللعب تحت العلم الإنجليزي، بدلا من علم بلد موطنه الأصلي مصر، وذلك على خطى شقيقه محمد الشوربجي الذي اختار أيضا تمثيل إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، في وقت سابق يوم الأحد، تجنيس مروان الشوربجي المصنف سادسا عالميا، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

🚨Breaking | England Squash is excited to announce that World No.6 @maelshorbagy has committed to represent England with immediate effect.



Bristol-based Marwan will now compete under the England flag at all PSA & WSF sanctioned tournaments.



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وقال مروان الشوربجي في تصريحات أبرزها موقع الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، بعد إعلان تجنيسه: "لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي لتمثيل العلم الإنجليزي الموسم المقبل".

وأضاف: "أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلا جديدا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا وتقديم شيء ما للبلد الذي منحني كل شيء".

وأضاف: "إنجلترا بمثابة منزلي منذ 16 عاما، لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائما بتقدير واحترام، ولهذا السبب أريد رد الجميل في المقابل".

وتابع: "لا يزال هدفي هو الوصول إلى قمة الترتيب والفوز ببطولة العالم والمحاولة والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، عمري 30 عاما فقط، وأنا شاب ولا يزال أمامي الكثير من السنوات إذا اعتنيت بجسدي".

وأكمل النجم المصري:" أعتقد أن المدرب الوطني الإنجليزي ديفيد كامبيون يمكنه إضافة الكثير إلى لعبتي وبدعمه وضمن النظام الذي رأيت أخي يزدهر فيه خلال العام الماضي، أشعر بالثقة في أنه يمكنني تحقيق هذه الأشياء".

ومروان هو الشقيق الأصغر للاعب الإسكواتش المصري محمد الشوربجي، والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ يونيو 2022.

وستكون أولى البطولات التي يشارك فيها مروان الشوربجي تحت العلم الإنجليزي هي بطولة باريس المفتوحة، المقرر انطلاقها في 27 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات