"ما حدث لم أره طوال مسيرتي!".. أنشيلوتي يعلق على سقوط ريال مدريد أمام برشلونة

علق مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على سقوط فريقه أمام برشلونة 0-3 يوم الأحد، في مباراة كلاسيكو إسبانية ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي أقيمت في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة، وضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص".

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وأضاف: "الشيء السيئ هو أننا لم نكن جيدين في الكرات الثابتة في الشوط الأول، وفي النهاية كنا هجوميين جدا وكلفنا ذلك هدفين. يؤلمنا أن نخسر لكنني سأركز على الأشياء الجيدة التي فعلناها. لعب الفريق بشكل جيد جدا لمدة ساعة".

وأهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت بالعارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "خمس تسديدات على العارضة أمر غريب نوعا ما في المباراة، ولا أعتقد أن هذا حدث لي من قبل (في مسيرتي التدريبية). بدا وكأن هناك حائطا في مرمى برشلونة".

وأردف: "من الجيد رؤية كيف تكيف الشباب، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه. دون مهاجم صريح، نحن نصنع فرصا، لذلك سنستمر في هذه الفكرة".

وأكمل: "كنت أرغب في رؤية الشباب اليوم. لقد قاموا بواجبهم. بعد ذلك، أعلم ما يمكن أن يقدمه مودريتش وكروس. الفكرة كانت منح الدقائق لأولئك الذين بدأوا اللعب. في المباراة القادمة، سيلعب أكثر الذين لم يحصلوا على الكثير من الدقائق اليوم".

وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في جولته الاستعدادية للموسم الجديد بعد انتصارين وديين على ميلان الإيطالي 3-2، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0، فيما يأتي فوز برشلونة بعد خسارته أمام أرسنال الإنجليزي 3-5 الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات