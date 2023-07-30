برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية (فيديو)

تغلب نادي برشلونة بثلاثية دون رد على غريمه ريال مدريد في مباراة جمعتهما صباح يوم الأحد في الولايات المتحدة، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز، وفيران توريس في الدقائق 15، 85، و92.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒

🔥 BARÇA 3-0 REAL MADRID

⚽ Dembélé, Fermín, Ferran pic.twitter.com/DE0bPcYqOc — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2023

وشهدت المباراة إهدار نجم ريال مدريد، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، ركلة جزاء في الدقيقة 20، حيث ارتطمت تسديدته بالعارضة.

كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت بالعارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة.

وشهدت المواجهة العديد من الالتحامات والمناوشات بين لاعبي الفريقين بسبب التدخلات القوية والخشنة أحيانا.

واضطر مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، لتغيير مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن والوافد الجديد لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان بسبب الإصابة، كما أخرج مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي بداعي الإصابة أيضا.

المصدر: RT