الأهلي السعودي يتعرض لخسارة ثقيلة في النمسا

تلقى نادي الأهلي السعودي خسارة ثقيلة في مباراته الودية في معسكره الإعدادي بالنمسا، بعدما سقط أمام هايدنهايم الألماني بنتيجة 2-6 يوم السبت.

ويخوض الأهلي معسكره الحالي في النمسا استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 بعد عودته لدوري روشن السعودي.

وتقدم هايدنهايم بهدفين في الدقيقتين 37 و39، عبر يان بيرينغر، قبل أن يقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 41 عن طريق الجزائري رياض بودبوز، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح الفريق الألماني.

وفي الشوط الثاني، عاد هايدنهايم ليسجل ثلاثة في غضون 12 دقيقة فقط، في الدقائق 63 و70 و75، عبر دينيس تومالا، ويان شوبنر، ونورمان تويركوف على الترتيب، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثاني له في الدقيقة 76 عن طريق محمد المجحد.

واختتم تيم كوتر مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لهايدنهايم في الدقيقة 85.

يذكر أن الأهلي كان قد أبرم صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والنجم الجزائري رياض محرز القادم من مانشستر سيتي.

كما عين الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، مدربا جديدا للفريق.

المصدر: وكالات