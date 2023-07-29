سان-ماكسيمان يغادر نيوكاسل قبل انتقاله المحتمل للدوري السعودي

أكد الجناح الأيسر الفرنسي آلان سان-ماكسيمان المتوقع انضمامه إلى الدوري السعودي لكرة القدم، يوم السبت، مغادرته نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ونشر لاعب سانت إتيان ونيس السابق، رسالة وداع عبر موقعه الرسمي على "إنستغرام"، في حين أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى إمكانية انضمام سان-ماكسيمان إلى صفوف نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي مقابل 35 مليون يورو.

وقال اللاعب البالغ 26 عاما عن نيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بعدما تفادى الهبوط عام 2021 "سأرحل عن نيوكاسل وأتركه في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءا منه".

ويشارك نيوكاسل الذي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 80 في المئة منه الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وفي حال تأكد انتقال سان-ماكسيمان الذي خاض مع نيوكاسل 124 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا منذ عام 2019، إلى أهلي جدة سينضم إلى عدة لاعبين بارزين سبق لهم الانتقال من إنجلترا هم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، وحارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي.

المصدر: أ ف ب