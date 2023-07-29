رينارد يخطف الأنظار بتصرفه مع مسجلة هدف فرنسا "القاتل" في شباك البرازيل

خطف مدرب منتخب فرنسا، هيرفي رينارد، الأنظار بعدما انتزع منتخبه فوزا "قاتلا" على البرازيل 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل 1-1 بين المنتخبين، سجلت قائدة فرنسا، ويندي رونار، هدفا "قائلا" بضربة رأسية في الدقيقة 83، لتمنح بلادها فوزها الأول بعد تعادل افتتاحي مع جامايكا.

#FIFAWWC | ⚽ BUUUUUUUT ! WENDIE RENARD REMET LA FRANCE DEVANT !



🇫🇷 Elle était incertaine, la capitaine place sa tête sur corner pour permettre aux Bleues de reprendre l'avantage dans les dernières minutes ! 2-1 !



📺 Le match en direct : https://t.co/2qYoSZngqTpic.twitter.com/7bD3fBU5qk — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2023

واحتفل رينارد بشكل جنوني بهذا الهدف والفوز، حيث ظهر وهو يركض فرحا كما توجه ليقبل جبين ويندي رونار صاحبة هدف الانتصار.

France’s manager, Herve Renard, had the best reaction to Wendie Renard's winning goal 😅 pic.twitter.com/wyvdqwXbdU — GOAL (@goal) July 29, 2023

From one Renard to another. 🤗



French captain Wendie Renard scored the winner for Les Bleues 🇫🇷 in an important 2-1 win over Brazil 🇧🇷 at the FIFA Women’s World Cup in Australia.



Her performance earned her compliments from coach Hervé Renard. Incroyable! pic.twitter.com/BJgF8hSDsQ — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 29, 2023

وأصبح رينارد، أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوز بمباراة في كأس العالم للرجال والسيدات بعدما سبق له وأن قاد منتخب السعودية للرجال للفوز على الأرجنتين 2-1 في مونديال "قطر 2022".

𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩:

Saudi Arabia 2-1 Argentina



𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩:

France 2-1 Brazil



Hervé Renard becomes the first manager to win a match at both the men’s and women’s World Cup 🧠 pic.twitter.com/qcgzPdUcas — B/R Football (@brfootball) July 29, 2023

ورفع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة عن البرازيل التي اكتسحت بنما برباعية نظيفة افتتاحا، على أن تلتقي الأخيرة مع جامايكا في وقت لاحق.

وتلتقي فرنسا في الجولة الأخيرة مع بنما التي تشارك في النهائيات للمرة الأولى، فيما تلعب البرازيل مع جامايكا.

المصدر:B/R Football+ goal