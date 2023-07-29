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رينارد يخطف الأنظار بتصرفه مع مسجلة هدف فرنسا "القاتل" في شباك البرازيل

الرياضة

رينارد يخطف الأنظار بتصرفه مع مسجلة هدف فرنسا
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خطف مدرب منتخب فرنسا، هيرفي رينارد، الأنظار بعدما انتزع منتخبه فوزا "قاتلا" على البرازيل 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل 1-1 بين المنتخبين، سجلت قائدة فرنسا، ويندي رونار، هدفا "قائلا" بضربة رأسية في الدقيقة 83، لتمنح بلادها فوزها الأول بعد تعادل افتتاحي مع جامايكا.

واحتفل رينارد بشكل جنوني بهذا الهدف والفوز، حيث ظهر وهو يركض فرحا كما توجه ليقبل جبين ويندي رونار صاحبة هدف الانتصار.

وأصبح رينارد، أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوز بمباراة في كأس العالم للرجال والسيدات بعدما سبق له وأن قاد منتخب السعودية للرجال للفوز على الأرجنتين 2-1 في مونديال "قطر 2022".

ورفع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة عن البرازيل التي اكتسحت بنما برباعية نظيفة افتتاحا، على أن تلتقي الأخيرة مع جامايكا في وقت لاحق.

وتلتقي فرنسا في الجولة الأخيرة مع بنما التي تشارك في النهائيات للمرة الأولى، فيما تلعب البرازيل مع جامايكا.

المصدر:B/R Football+ goal

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