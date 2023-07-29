"يجب أن يحترم البلد".. تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

أثار كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر مع الشباب في بطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة في المملكة.

وتعادل النصر سلبيا مع الشباب، أمس الجمعة، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

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وأظهر مقطع فيديو، رونالدو وهو يرشق مصورا بالماء، وظهر أن المهاجم البرتغالي بدا منزعجا من المصور الذي اقترب منه لتصويره.

كيف تصف حركة كريستيانو رونالدو مع مصور القناة الناقلة للمباراة 😨 pic.twitter.com/LQB8De0wy3 — محمد ( الرمح ) (@memrawe) July 29, 2023

وبعد رشقه بالماء، ابتعد المصور عن رونالدو، وبدا أنه غير راض عما فعله النجم البرتغالي.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو للحظة رشق رونالدو المصور بالماء، ووصفوا سلوك البرتغالي بـ"غير اللائق" و"قلة أدب".

وكتب ناشط على "تويتر" باسم سعيد بن فهيد: "من يوقف تجاوزات وقله أدب رونالدو!! مصور يؤدي عمله ترميه بقارورة ماء وتطرده ليه!!".

من يوقف تجاوزات وقله ادب رونالدو !!



مصور يؤدي عمله ترميه بعلبه الموية وتطرده ليه !! pic.twitter.com/Kf5K53X1Ys — سعيد بن فهيد (@alhadrwi) July 28, 2023

واتهم ناشط آخر رونالدو بإهانة المصور، حيث كتب: "رونالدو يقوم بإهانة مصور القناة الناقلة.. ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور.. ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب.. اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين.. يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد.. إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذه اللقطة".

رونالدو... يقوم بإهانة مصور القناة الناقله..

ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور..

ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب...

اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين...

يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد...

إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذا اللقطه@GALBALITTIpic.twitter.com/G69i4qZRKs — السهم الاتحادي (@_Abo_azam_) July 29, 2023

وتساءل ثالث "كيف تصف حركة كريستيانو رونالدو مع مصور القناة الناقلة للمباراة".

كيف تصف حركة كريستيانو رونالدو مع مصور القناة الناقلة للمباراة 😨 pic.twitter.com/LQB8De0wy3 — محمد ( الرمح ) (@memrawe) July 29, 2023

وتفاعل مغرد آخر مع تصرف رونالدو وقال: "تصرف غير لائق من رونالدو تجاه مصور القناة الناقلة.. إلى متى يتم السكوت على تصرفات الأرعن".

تصرف غير لائق من #كريستيانو_رونالدو تجاه مصور القناة الناقلة @ssc_sports

إلى متى يتم السكوت على تصرفات الأرعن ؟#كأس_الملك_سلمان_للاندية#البطولة_العربية_للاندية#النصر_الشبابpic.twitter.com/80CJxOGWuX — ابو ريان بطل الدوري الاستثنائي العالمي 58 (@ramadan0505) July 28, 2023

المصدر: مواقع التواصل