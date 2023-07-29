هالاند يوجه رسالة لمحرز بعد انتقاله للدوري السعودي

حرص هداف مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، على وداع زميله السابق في "السيتي"، الجناح الجزائري رياض محرز المنتقل حديثا لنادي الأهلي السعوي.

ونشر هالاند عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة تجمعه بمحرز وأرفقها بتعليق: "لاعب كبير وإنسان كبير، سنفتقدك يا أخي، فخور بأنني لعبت معك".

ولعب هالاند بجانب محرز في الموسم الماضي عندما انضم المهاجم النرويجي لمان سيتي قادما من بوروسيا دورتموند.

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وكان الثنائي من أبرز لاعبي مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، حيث ساهما في تتويج الفريق بثلاثية تاريخية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس اتحاد إنجلترا.

وكان نادي الأهلي السعودي أعلن أمس الجمعة، تعاقده محرز.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).

المصدر: RT