كأس العرب للأندية البطلة.. رونالدو يغادر ملعب لقاء النصر والشباب غاضبا (فيديو)

خيم التعادل السلبي على لقاء النصر السعودي وجاره الشباب في مباراة جمعت الفريقين يوم الجمعة بمدينة الطائف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية البطلة.

وخاض النصر المباراة بتشكيلته الرديفة بعدما قرر مدربه البرتغالي لويس كاسترو عدم الدفع بالأساسيين الذين وصلوا إلى الطائف صباح اليوم بعد رحلة من اليابان استغرقت أكثر من 12 ساعة حيث خاضوا الخميس مباراة ودية مع إنتر ميلان الإيطالي (1-1).

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للشباب الذي لاحت له بعض الفرص لكنها لم تشكل خطورة، أبرزها كرة عرضية لفواز الصقور تابعها أحمد عبده بجانب القائم (26)، ورد النصر بتمريرة لعلي الحسن إلى خالد الغنام المنفرد لكن أحد المدافعين تدخل في الوقت المناسب وأبعدها إلى ركنية (30).

ودفع كاسترو بالثلاثي عبد الرحمن غريب والبرازيليين أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا مطلع الشوط الثاني وكاد الأخير يفتتح التسجيل للنصر بتسديدة من منتصف الملعب تصدى لها حارس مرمى الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ على دفعتين (49).

ورد الشباب بتسديدة قوية لأحمد عبده علت العارضة (56).

وأشرك كاسترو مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62، والوافد الجديد الإيفواري سيكو فوفانا (67).

غضب رونالدو بعد نهاية المباراة . pic.twitter.com/wXarFD0ZH1 — يعقوب . (@X99i3) July 28, 2023

وتألق حارس النصر، نواف العقيدي في التصدي لتسديدة تركي العمار (71)، ورد عليه رونالدو بتسديدة قوية أبعدها سيونغ بصعوبة إلى ركنية (72).

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كريستيانو رونالدو غاضب بعد نهاية اللقاء، ور فعله مع المصور.#النصر_الشبابpic.twitter.com/61wYyI190j — 1‏OZZiil_11 (@1OZ101) July 28, 2023

وعقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي، رصدت عدسات المصورين رونالدو وهو يغادر الملعب غاضبا، وهو ما اعتبرته الجماهير تعبيرا عن استيائه من نتيجة اللقاء.

وبهذه النتيجة، حصد كل من النصر والشباب نقطتهما الأولى في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها الزمالك بثلاث نقاط بعد اكتساحه الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.

المصدر: وكالات