المنتخب الأولمبي المصري يتلقى ضربة موجعة من "الكاف"

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تظلم المنتخب الأولمبي المصري على عقوبة محمود صابر لاعب الفريق.

وتعرض صابر للطرد خلال مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لتدخله بخشونة ضد اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي.

وأخطر "الكاف" الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقوبة على صابر بالإيقاف مباراتين، عقب طرده في لقاء المغرب بنهائي بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وقرر الاتحاد المصري بعدها التظلم على القرار، لكن لجنة الاستئناف في "الكاف"، رفضته، ليتأكد بشكل رسمي غياب صابر، عن أول مباراتين للمنتخب المصري في أولمبياد "باريس 2024".

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد خسر أمام نظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا بنتيجة 1-2، وكان صابر صاحب هدف مصر الوحيد.

ورغم الخسارة، فقد ضمن منتخب مصر مع المغرب ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مباشرة إلى الدورة الأولمبية.

المصد: وكالات