رونالدو على الدكة.. التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والشباب

أعلن مدربا النصر والشباب السعوديين، عن تشكيلتيهما للمواجهة التي ستجمع بين فريقيهما مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في دور المجموعات لكاس العرب للأندية.

وشهدت تشكيلة النصر، الإبقاء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب تاليسكا وتيليس وفوفانا على دكة البدلاء.

التشكيلة الأساسية للنصر:

نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان، علي الحسن، عبد الله الخيبري، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح آدم.

التشكيلة الأساسية للشباب:

كيم سيونج جيو، فوانز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، عبد الله الجوعي، هتان باهبري، أحمد عبده.

ويتنافس النصر والشباب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

المصدر: وكالات