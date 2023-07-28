رسميا.. "اليويفا" يستبعد يوفنتوس من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في بيان الجمعة، استبعاد يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023-2024 بسبب فشله في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأضاف الاتحاد القاري أنه بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، تم تغريم نادي "السيدة العجوز" 20 مليون يورو بينها 10 ملايين مع وقف التنفيذ.

وأوضح أنه سيتم تطبيق الغرامة الإضافية البالغة 10 ملايين فقط إذا كانت السنوات المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لا تفي بمتطلبات المحاسبة التي وضعتها المؤسسة.

وقال يوفنتوس في بيان صحفي نُشر على موقع النادي إنه "قبل هذا القرار بالتنازل عن الاستئناف، مستبعدا صراحة، باعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن هذا قد يشكل اعترافا بأي مسؤولية تجاه نفسه".

ورد رئيس النادي جانلوكو فيريرو بقوله "نأسف لقرارات هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوربي".

وأوضح فيريرو أنه "لا يوافق على تفسير" الاتحاد الأوروبي للعبة للعقوبة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، مؤكدا "تفضيل وضع حد لفترة من عدم اليقين".

وتطرق رئيس النادي الإيطالي على الخصوص إلى "عدم اليقين بشأن إمكانية المشاركة في موسم 2024-2025 في مسابقة دوري أبطال أوروبا" الذي قد يدفعه إلى اللجوء إلى الاستئناف.

المصدر: أ ف ب