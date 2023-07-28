بعد ساعات من تعاقده مع محرز.. الأهلي السعودي يعلن عن مدربه الجديد
أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الألماني ماتياس يايسله لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.
وقال الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "ماتياس يايسله مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".
ماثياس يايسله مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي ⚽️💚#WelcomeMatthiaspic.twitter.com/wfRJjwoM50— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023
ويأتي تعاقد الأهلي مع يايسله بعد انفصال المدرب الألماني عن فريقه السابق رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.
وجاء الإعلان عن تولي يايسله تدريب الأهلي بعد ساعات من ضم الفريق رسميا اللاعب الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي.
يذكر أن يايسله (35 عاما)، حصد مع سالزبورغ الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا مرة واحدة، منذ توليه الدفة الفنية للفريق عام 2021، وقاد من قبل فريق لايبزيغ الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017.
المصدر: موقع نادي الأهلي السعودي