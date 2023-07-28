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كأس العرب للأندية البطلة.. الزمالك يستهل مشواره بفوز عريض على المنستيري التونسي

الرياضة

كأس العرب للأندية البطلة.. الزمالك يستهل مشواره بفوز عريض على المنستيري التونسي
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استهل الزمالك المصري مشاركته في كأس العرب للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسيطر "الفارس الأبيض" على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة، وسط تراجع دفاعي غير مثمر وعجز دفاعي للنادي التونسي.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق المصري، كل من لاعب الاتحاد المنستيري، بشير بن سعيد بالخطأ في مرماه، وأحمد سيد زيزو، وسيد محمد نيمار "هدفين" في الدقائق 27، و43، 56 و64 تواليا.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تضم أيضا النصر السعودي ومواطنه الشباب اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، بقي المنستيري بلا رصيد.

المصدر: RT

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