كأس العرب للأندية البطلة.. الزمالك يستهل مشواره بفوز عريض على المنستيري التونسي

استهل الزمالك المصري مشاركته في كأس العرب للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسيطر "الفارس الأبيض" على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة، وسط تراجع دفاعي غير مثمر وعجز دفاعي للنادي التونسي.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق المصري، كل من لاعب الاتحاد المنستيري، بشير بن سعيد بالخطأ في مرماه، وأحمد سيد زيزو، وسيد محمد نيمار "هدفين" في الدقائق 27، و43، 56 و64 تواليا.

- 🎥 كأس الملك سلمان للأندية العربية |

الزمالك 1 × 0 الاتحاد المنستيري |هدف سيف الدين الجزيري HD pic.twitter.com/jSEKye23kM — اهداف المباريات (@al_fysl22140) July 28, 2023

- 🎥 كأس الملك سلمان للأندية العربية |

الزمالك 2 × 0 الاتحاد المنستيري |هدف زيزو HD pic.twitter.com/NDiHiOy7zX — اهداف المباريات (@al_fysl22140) July 28, 2023

- 🎥 كأس الملك سلمان للأندية العربية |

الزمالك 3 × 0 الاتحاد المنستيري |هدف سيد نيمار HD pic.twitter.com/60PJVNrErT — اهداف المباريات (@al_fysl22140) July 28, 2023

- 🎥 كأس الملك سلمان للأندية العربية |

الزمالك 4 × 0 الاتحاد المنستيري | هدف سيد نيمار ثنائية HD pic.twitter.com/V8vqyNQydt — اهداف المباريات (@al_fysl22140) July 28, 2023

ورفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تضم أيضا النصر السعودي ومواطنه الشباب اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، بقي المنستيري بلا رصيد.

المصدر: RT