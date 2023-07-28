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كأس العرب للأندية البطلة.. الرجاء المغربي ينتزع فوزا ثمينا أمام بلوزداد الجزائري (فيديو)

الرياضة

كأس العرب للأندية البطلة.. الرجاء المغربي ينتزع فوزا ثمينا أمام بلوزداد الجزائري (فيديو)
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حول الرجاء المغربي تأخره بهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري إلى فوز 2-1، في مباراة جمعتهما يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العرب للأندية المقامة في السعودية.

وتقدم الفريق الجزائري في الدقيقة العاشرة بهدف حمل توقيع معاد حداد من ضربة رأس بعد كرة ركنية، وانتظر الرجاء حتى بداية الشوط الثاني، وبالتحديد الدقيقة 55 ليسجل هدف التعادل عبر يسري بوزوق من ركلة جزاء.

وتحصل بلوزداد على فرصة ذهبية للتقدم مجددا في الدقيقة 69 عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة محمد بلخير داخل منطقة الجزاء، لكن وامبا ضيعها.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل بوشعيب عراسي هدف الفوز للرجاء بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس الفريق الجزائري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية عن هذه المجموعة وتجمع بين الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

المصدر: RT

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