صلاح يوجه رسالة مؤثرة لقائد ليفربول بعد انتقاله للدوري السعودي

وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة مؤثرة لزميله وقائده السابق في نادي ليفربول، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون المنتقل حديثا لنادي الاتفاق السعودي.

ونشر صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة تجمعه بهندرسون وأرفقها بتعليق: "كان من الرائع أن تكون قائدنا ومن المحزن رؤيتك تذهب".

It was great having you as our captain and it sucks to see you go. Our journey together was a truly special one full of important trophies. I wish you the best in the next stage of your career. pic.twitter.com/6JU9tgUyHt — Mohamed Salah (@MoSalah) July 28, 2023

وأضاف: "كانت رحلتنا معا رحلة خاصة حقا مليئة بالجوائز المهمة، أتمنى لك الأفضل في المرحلة التالية من حياتك المهنية".

وكان ناديا ليفربول والاتفاق السعودي لكرة القدم، أعلنا أمس الخميس، إتمام صفقة انتقال قائد الأول هندرسون إلى صفوف الثاني، واضعا حدا لمسيرة دامت 12 عاما مع "الريدز".

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق"، فيما كتب الأخير على حسابه في "تويتر" أيضا: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب إنجلترا بعبارات "مميز، أسطوري، تاريخي".

وكانت صحيفة "ذي أتليتيك"، ذكرت الأربعاء الماضي، أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى الاتفاق السعودي بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (915 ألف دولار)، حيث من المقرر أن يحصل ليفربول على 12 مليون جنيه إسترليني من بيع قائده.

وبات هندرسون ثالث صفقة صيفية للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي جاك هندري.

المصدر: RT + وكالات