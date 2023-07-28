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كأس العرب للأندية البطلة.. ماني في قائمة النصر السعودي

الرياضة

كأس العرب للأندية البطلة.. ماني في قائمة النصر السعودي
Legion-Media
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في مفاجأة من العيار الثقيل، وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة حاليا في السعودية.

ولم يعلن النصر بشكل رسمي بعد عن تعاقده مع ماني، ولكن تقارير صحفية، ذكرت أن السنغالي سيتجه للعب في الدوري السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الانضمام للنصر من بايرن ميونخ بعقد مدته ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد وضع النصر، اسم ماني في البطولة العربية، تحسبا للتعاقد معه في أي وقت.

وكشفت الصحيفة، أن المهاجم السنغالي، سيكون بمقدوره اللعب مع النصر في  كأس العرب للأندية البطلة، بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن جانبه، أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، دخول صفقة انتقال ماني إلى النصر، في المراحل الأخيرة، بعد تقدم المفاوضات بشكل سريع في الساعات الماضية.

وأوضح رومانو عبر حسابه في "تويتر"، أن النصر سيدفع نحو 37 مليون يورو إلى نادي بايرن ميونخ من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب الذي يرتبط مع النادي البافاري حتى العام 2025.

يذكر أن النصر يتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، إلى جانب كل من نادي الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

ويفتتح النصر مشاركته في البطولة مساء اليوم الجمعة بمواجهة مواطنه نادي الشباب.

المصدر: "الرياضية" + فابريزيو رومانو

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