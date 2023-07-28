الوداد المغربي يفجر أزمة في كأس العرب للأندية ويهاجم الحكم المصري محمود البنا

أصدر الوداد المغربي، بيانا شديد اللهجة، لإظهار امتعاضه من قرارات الحكم المصري محمود البنا، الذي أدار لقاء الفريق ضد السد القطري، أمس الخميس في دور المجموعات لكأس العرب للأندية.

وتعادل الوداد مع السد سلبيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في مباراة شهدت إشهار الحكم المصري محمود البنا، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه يحيى جبران، متوسط ميدان الفريق المغربي لتدخله بعنف بحق بيدرو، لاعب السد.

ووصفت إدارة الوداد في بيان رسمي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأداء التحكيمي في مباراة السد، بـ"المهزلة" التي انتهكت حرمة اللعبة.

وجاء في نص البيان: "تستنكر كل مكونات نادي الوداد الرياضي، أداء طاقم تحكيم المباراة التي جمعته الخميس، بنادي السد القطري، برسم الجولة الأولى من دوري كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (كأس العرب للأندية البطلة)".

وأضاف البيان: "يسجل النادي أنه حل بالديار السعودية، هاته الأرض المقدسة، للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، وليس أن تنتهك حرمة اللعبة من طرف الحكم المصري البنا خاصة وأن الكأس تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

وأكمل: "وتتساءل مكونات نادي الوداد الرياضي حول ما إذا سيستمر الأداء التحكيمي بنفس المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة".

يذكر أن الوداد اعترض من قبل على قرارات البنا، عندما أدار مباراته ضد غريمه الرجاء البيضاوي في كأس محمد السادس، والتي انتهت بالتعادل 4-4.

المصدر: موقع نادي الوداد