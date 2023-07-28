رسميا.. "يويفا" يعلن موقف برشلونة من البطولات الأوروبية

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، موقف برشلونة من المشاركات في المسابقات القارية، في ضوء القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية نيغريرا".

وأكد "يويفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن لجنة الاستئناف التابعة له قررت قبول مشاركة البارسا مؤقتا هذا الموسم.

وأعلن أنه "تم قبول مشاركة نادي برشلونة مؤقتا، في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2023-2024".

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وأضاف: "يأتي ذلك مع الاحتفاظ بالحق في إصدار قرار مستقبلي، بشأن قبول أواستبعاد النادي من مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي".

ويواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه إنريكي نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالليغا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

وكانت إدارة البلوغرانا أرسلت خطابات توضيحية إلى الهيئات الرسمية، والتي انضم الكثير منها للقضية، مثل: "يويفا ورابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم".

المصدر: "وكالات"