كأس العرب للأندية البطلة.. بنزيما يقود الاتحاد السعودي ويقلب الطاولة على الترجي (فيديو)

أفلت الاتحاد السعودي بقيادة نجمه كريم بنزيما من فخ الترجي التونسي وتخطاه 2-1، يوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس العرب للأندية المقامة في السعودية.

وعلى ملعب الملك فهد في الطائف، أشرك المدرب البرتغالي نونو إشبريتو سانتو، النجوم التي ضمها "العميد" هذا الصيف، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، حامل جائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي، والآتي من ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوتا، فيما أبقى الفرنسي الآخر نغولو كانتي القادم من تشيلسي الإنجليزي احتياطيا قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وبدأ الفريق التونسي المتجدد بعد عودة مدربه معين الشعباني والتعاقدات الجديدة متحفظا دفاعيا، قبل أن ينشط هجوميا على نحو تدريجي، ثم تمكن من انتزاع التقدم عندما توغل النيجيري أنايو إيوالا من الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية أبعدها المدافع السعودي عمر هوساوي بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام المتابع أسامة بوقرة فسددها صاروخية في سقف المرمى في الدقيقة 27.

هدف الترجي التونسي الأول على الاتحاد السعودي.



هدف جميل 👏

pic.twitter.com/HH6TFdmcwI — عمرو (@bt3) July 27, 2023

ونشط بطل الدوري السعودي سعيا للتعادل الذي تحقق بفضل تمريرة مميزة من بنزيما أمام المرمى خطفها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله برأسه إلى يمين الحارس التونسي الشاب أمان الله مميش البالغ 19 عاما (36).

ورد بنزيما التحية للجماهير عندما سدد كرة مقوسة من مشارف منطقة الترجي أسكنها أقصى الزاوية اليسرى مانحا الاتحاد هدف التقدم.

وخرج بنزيما وسط تصفيق الجماهير ليدخل بدلا منه سلطان فرحان (71)، وحافظ الفريق السعودي على تفوقه لينال النقاط الثلاث.

وفي المجموعة ذاتها، استهل الشرطة العراقي مشواره بفوز معنوي وثمين على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في مدينة الطائف.

المصدر: وكالات