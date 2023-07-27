بنزيما يسجل هدفا رائعا لاتحاد جدة في شباك الترجي التونسي (فيديو)

سجل الوافد الجديد على اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما، هدفا جميلا لفريقه في شباك الترجي التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في دور المجموعات لكأس العرب للأندية البطلة.

وأحرز بنزيما هدف التقدم لاتحاد جدة (2-1) في الدقيقة 55، بعدما توغل بالكرة من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تسديدة قوية ومركزة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في المقص الأيسر لمرمى حارس الترجي.

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الأسطورة كريم بنزيما يسجل الهدف الأول له بـقميص #الاتحاد السعودي بطريقة عالمية 🥶😨



هدف تاريخي من التاريخي 🟡⚫️🔥

pic.twitter.com/ZqgeOiTMRI — عمرو (@bt3) July 27, 2023

وكان الترجي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 27 عن طريق أسامة بوقرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله، التعادل للاتحاد في الدقيقة 35 بهدف من صناعة بنزيما.

وكان بنزيما انضم لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

المصدر: RT