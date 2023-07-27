كأس العرب للأندية البطلة... أهلي طرابلس الليبي يفرض التعادل على الهلال السعودي

استهل الهلال السعودي، مشواره في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب للأندية البطلة "كأس الملك سلمان للأندية"، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، يوم الخميس.

وظهر أهلي طرابلس بشكل جيد، وصمد أمام قوة الهلال والحضور الجماهيري الكبير في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وحافظ الفريق الليبي على انضباطه التكتيكي، مع اللعب على التحولات الهجومية أمام الهلال الذي افتقد الحلول لفك صلابة الفريق المنافس.

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وبهذه النتيجة، تتساوى الأندية الأربعة في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل منها، حيث انتهت المباراة الأولى عن هذه المجموعة والتي جمعت السد القطري والوداد البيضاوي المغربي في وقت سابق اليوم بالتعادل السلبي أيضا.

المصدر: وكالات