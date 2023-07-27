الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان

توصل نادي الهلال السعودي، مع نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الاتفاق ينص على توقيع فيراتي على عقد سيدافع بموجبه عن ألوان الهلال لمدة ثلاث سنوات.

Marco Verratti reached an agreement with Al Hilal on three year deal — he’s ready to the make the move, as called yesterday. 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Deal depends on Nasser Al Khelaifi. No intention to accept €30m proposal but it will be improved soon.



It’s up to PSG, up to Nasser. pic.twitter.com/aSavWpRwSu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

وأضاف أن اللاعب الإيطالي "مستعد لاتخاذ خطوة" الانتقال إلى الدوري السعودي، لافتا إلى أن إتمام الصفقة يعتمد على موقف رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي.

وأوضح رومانو، أن باريس سان جيرمان لا يعتزم قبول عرض الهلال، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، مستدركا أن النادي السعودي "سيحسنه قريبا".

ويأتي اقترب الهلال من ضم فيراتي، بعد أقل من 24 ساعة من رفض نجم الفريق الباريسي الأول، الفرنسي كيليان مبابي الدخول في أي مفاوضات من أجل الانتقال للدوري السعودي.

ويمتد عقد فيراتي (30 عاما) مع سان جيرمان حتى العام 2026، ويلاحقه الهلال منذ عدة أسابيع للتعاقد معه.

المصدر: فابريزيو رومانو