بنزيما في التشكيلة الأساسية لاتحاد جدة ضد الترجي التونسي في كأس العرب للأندية

كشف مدرب اتحاد جدة السعودي، البرتغالي نونو سانتو عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه الترجي التونسي، يوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب للأندية البطلة.

وتقام المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

وقرر سانتو الزج بالوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما في مباراة الترجي من البداية بينما تم الاحتفاظ بمواطنه، الوافد الجديد الآخر نغولو كانتي في دكة البدلاء.

📋| قائمة الفريق الكروي في أول مباريات الموسم الرياضي 2023- 2024 ⚽️#الاتحاد_الترجي#كأس_الملك_سلمان_للانديةpic.twitter.com/nCMKHXAMSx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 27, 2023

وجاءت تشكيلة الاتحاد كالتالي: مارسيلو غروهي - مد الله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود - طارق حامد - إيغور كورنادو - جوتا - رومارينهو - حمد الله - بنزيما.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة العراقي يتصدر مؤقتا ترتيب المجموعة الأولى بثلاث وذلك بعد بفوزه في وقت سابق اليوم على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.

المصدر: RT