كأس العرب للأندية البطلة.. الوداد والسد يفترقان على التعادل

تعادل السد القطري مع الوداد المغربي بدون أهداف، في مباراة جمعتهما يوم الخميس بمدينة أبها السعودية ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب والهجمات، وكانت فرص نادي السد الأخطر لكن لاعبيه لم يترجموها إلى أهداف.

وأكمل الوداد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد لاعب خط وسطه وقائده، يحيى جبران، لتدخله بخشونة ضد بيدرو، لاعب السد.

طرد يحيى جبران لاعب الوداد بعد تدخل بتهور على بيدرو



رايكم يستحق ؟ pic.twitter.com/BaJpJwBn7p — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) July 27, 2023

وتقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية عن هذه المجموعة، وتجمع بين الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المصدر: RT