في مشهد غريب.. لاعبة نيجيريا تخلع قميصها احتفالا بهدف تاريخي في مونديال السيدات

خطفت اللاعبة النيجيرية، أسيسات أوشوالا، الأضواء في مباراة منتخب بلادها ضد أستراليا (3-2)، يوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال السيدات.

وسجلت أوشوالا، المحترفة في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72، لتمنحه فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة.

This is why Asisat Oshola is trending . Nigeria Super Falcons always making us proud. Waiting for the first female Nigerian President.#FIFAWWC , Agreement is agreement , Asisat Oshoala , Pay Them , Wike , Dele Alake , pic.twitter.com/VgnYR5e5ja — Saint Anthony💎 (@my3kidsare1) July 27, 2023

وبهذا الهدف، أصبحت أوشوالا أول لاعبة إفريقية تسجل في ثلاث بطولات لكأس العالم، واحتفلت بطريقة خاصه بهذا الهدف وبإنجازها، حيث خلعت قميصها وركضت إلى جنب الملعب في مشهد نادر وغريب في مباريات كرة القدم النسائية.

The first Nigerian to score at three different editions of the #FIFAWWC



Asisat Oshoala. Remember the name! pic.twitter.com/GlhUue8Kw2 — Nigeria Info FM 99.3 (@NigeriainfoFM) July 27, 2023

وعلى عكس مباريات السيدات، فظاهرة خلع القميص للاحتفال بالأهداف، منتشرة بشكل كبير بين لاعبي كرة القدم الرجال، ولكنهم يعاقبون بالحصول على الإنذار وهي نفس العقوبة التي تفرض على السيدات.

وبهذا الفوز، قفز المنتخب النيجيري إلى صدارة المجموعة الثانية مع أربع نقاط، على غرار كندا الثانية، فيما تراجعت أستراليا إلى المركز الثالث مع ثلاث نقاط، وتتذيل إيرلندا المجموعة بلا رصيد.

المصدر: sportsbrief + RT