النصر السعودي يتعادل مع إنتر في وديته الإعدادية الأخيرة لبطولة الأندية العربية (فيديو)

تعادل النصر السعودي مع إنتر ميلان 1-1، يوم الخميس في أوساكا اليابانية في مباراته الودية الإعدادية الاخيرة لبطولة الأندية العربية لكرة القدم المقامة في بلاده اعتبارا من اليوم.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه عبد الرحمن غريب في الدقيقة 23 إثر تمريرة من البرازيلي أندرسون تاليسكا، ورد إنتر بواسطة وافده الجديد لاعب الوسط الدولي دافيدي فراتيزي القادم من ساسوولو، إثر تمريرة من المدافع الدولي الهولندي دنزل دامفريس.

هدف النصر 🇸🇦 بأقدام عبدالرحمن غريب في مرمى انتر ميلان 🇮🇹#الديربيpic.twitter.com/HZIItVzz37 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 27, 2023

وهذا التعادل هو الثاني تواليا للنصر ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأول مع باريس سان جيرمان سلبا الثلاثاء الماضي.

ويستهل النصر مشواره في البطولة العربية غدا الجمعة بمواجهة مواطنه الشباب في الطائف ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

المصدر: وكالات