أول حالة طرد في بطولة كأس العرب للأندية (فيديو)

تعرض لاعب خط وسط الوداد البيضاوي المغربي، يحيى جبران، للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام السد القطري المقامة الآن في افتتاح كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم "كأس الملك سلمان".

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية مواجهة بين السد والوداد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا كلا من فريقي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

طرد يحيى جبران لاعب الوداد المغربي في أولى مباريات البطولة العربية بعد هذا التدخل المتهور!

pic.twitter.com/hEhg2QYcUw — عمرو (@bt3) July 27, 2023

وأشهر الحكم المصري محمود البنا، البطاقة الحمراء لقائد الوداد في الدقيقة 36، بعد تدخله القوي والعنيف على بيدرو لاعب السد.

طرد يحيى جبران لاعب الوداد بعد تدخل بتهور على بيدرو



رايكم يستحق ؟ pic.twitter.com/BaJpJwBn7p — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) July 27, 2023

وتلك هي البطاقة الحمراء الأولى في البطولة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر: RT