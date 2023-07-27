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أول حالة طرد في بطولة كأس العرب للأندية (فيديو)

الرياضة

أول حالة طرد في بطولة كأس العرب للأندية (فيديو)
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تعرض لاعب خط وسط الوداد البيضاوي المغربي، يحيى جبران، للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام السد القطري المقامة الآن في افتتاح كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم "كأس الملك سلمان".

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية مواجهة بين السد والوداد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا كلا من فريقي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي. 

وأشهر الحكم المصري محمود البنا، البطاقة الحمراء لقائد الوداد في الدقيقة 36، بعد تدخله القوي والعنيف على بيدرو لاعب السد.

وتلك هي البطاقة الحمراء الأولى في البطولة.

 وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر: RT

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